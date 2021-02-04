04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol'da bir kayıp daha bulundu! Bakın 20 yaşındaki Arife bakın nerede bulundu?

Esra Erol'da bir kayıp daha bulundu! Bakın 20 yaşındaki Arife bakın nerede bulundu? - 04.02.2021

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 20:56
Güncelleme:04.02.2021 21:01
ATV ekranında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında bugün bir kayıp  daha bulundu. 20 yaşındaki Arife Öztürk programa telefonla katılarak yaşadıklarını ve neden kaçtığını anlattı. İşte 4 Şubat Perşembe günü canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Arife Öztürk'ün bulunduğu haberi verildi ve Arife Öztürk telefon hattında, Arife, gelmek istemediğini söylediğini ve annesinin oraya çıkmasının saçma olduğunu belirtti. Ersin Öztürk'ün karısı olduğunu ve dini nikâh kıydıklarını söyledi. Hiç şekilde gelmek istemediğini ve ailesi oraya çıkınca hiçbir şeyin değişmeyeceğini vurguladı. Bu kaçışı ikisi birlikte planladıklarının altını çizdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Esra Erol'da bir kayıp daha bulundu!
Esra Erol'da bir kayıp daha bulundu!
Esra Erol 4 Şubat tek parça izle
Esra Erol 4 Şubat tek parça izle
Esra Erol 3 Şubat Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Şubat Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Şubat Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Şubat Salı tek parça izle
Esra Erol tek parça izle
Esra Erol tek parça izle
Nilüfer'in sözleri Esra Erol'u çıldırttı!
Nilüfer'in sözleri Esra Erol'u çıldırttı!
Esra Erol 29 Ocak Cuma tek parça izle
Esra Erol 29 Ocak Cuma tek parça izle
Kadriye'nin annesini Esra Erol buldu...
Kadriye'nin annesini Esra Erol buldu...
Esra Erol 28 Ocak Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Ocak Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Ocak Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Ocak Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 26 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Ocak Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 25 Ocak Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster