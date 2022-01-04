Esra Erol 4 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Sevda ve Fatih’in itirafları olay oldu! Büyük yüzleşme daha bitmedi! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Kayıp Zeynep bulundu! Zeynep ve annesi Saliha canlı yayında yüz yüze gelecek! Arzu’nun Esra Erol’dan son isteği ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Ocak 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Sevda ve Fatih'in itirafları olay oldu! Büyük yüzleşme daha bitmedi! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Kayıp Zeynep bulundu! Zeynep ve annesi Saliha canlı yayında yüz yüze gelecek! Arzu'nun Esra Erol'dan son isteği ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.