Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Nisan 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Efkan ve Ziyade arasında herkesi şoke eden yüzleşme! Efkan neden bu sabah apar topar ortadan kayboldu? Ziyade neden sürekli Efkan’ı aradı? Gül Lale’nin son kararı ne? Yüzde elli zihinsel engelli eşini ailesinin kaçırdığını söyledi, ortalık karıştı! Ramazan iddialarına karışı Zuhal ve ailesi canlı yayında cevap verecek! İki evlilik iki acı dolu yaşam! İlk evliliğinden olan 2 evladını yıllardır göremeyen ve 11 aylık bebeği imam nikahlı eşi tarafından kaçırılan annenin büyük feryadı! 27 Nisan günü terlikleriyle evi terk eden Dilek Yazgan kaçtı mı kaçırıldı mı? Dilek’in kaçışıyla ilgili büyük şüphe! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Nisan 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Efkan ve Ziyade arasında herkesi şoke eden yüzleşme! Efkan neden bu sabah apar topar ortadan kayboldu? Ziyade neden sürekli Efkan'ı aradı? Gül Lale'nin son kararı ne? Yüzde elli zihinsel engelli eşini ailesinin kaçırdığını söyledi, ortalık karıştı! Ramazan iddialarına karışı Zuhal ve ailesi canlı yayında cevap verecek! İki evlilik iki acı dolu yaşam! İlk evliliğinden olan 2 evladını yıllardır göremeyen ve 11 aylık bebeği imam nikahlı eşi tarafından kaçırılan annenin büyük feryadı! 27 Nisan günü terlikleriyle evi terk eden Dilek Yazgan kaçtı mı kaçırıldı mı? Dilek'in kaçışıyla ilgili büyük şüphe! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 30 NİSAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

30 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.