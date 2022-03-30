30 Mart 2022, Çarşamba
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Esra Erol 30 Mart Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 30.03.2022 16:33
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yayın bitti, ortalık yangın yerine döndü! Gürbüz ve kayınvalidesi arasında yaşananlara inanamayacaksınız! Sözde hoca Kürşat’tan herkesi şoke edecek hamle ne? Bu hamle karşısında Vedat ve Havva ne yapacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yayın bitti, ortalık yangın yerine döndü! Gürbüz ve kayınvalidesi arasında yaşananlara inanamayacaksınız! Sözde hoca Kürşat'tan herkesi şoke edecek hamle ne? Bu hamle karşısında Vedat ve Havva ne yapacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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