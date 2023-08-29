Esra Erol 29 Ağustos Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Ağustos 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olayı konuştu, izleyenler şoke oldu! Yenge Besime 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa’yı bagaja atıp kaçırdı! Canlı yayına bağlanan Besime 16 yaşındaki İsa’yı kendisine eş yapmak istediğini söyleyerek herkesin ağzını açıkta bıraktı! Yenge Besime canlı yayında olacak, ortalık karışacak! 22 yaşındaki Baki “annem hem Ali Gümüş’e kaçtı, hem de oynayarak nispet yaptı” dedi, yayına bağlanan anne Fadime aşkını ilan etti! Fadime stüdyoda olacak, yer yerinden oynayacak! 3 haftadır kendisinden haber alınmayan Kevser nerede? 2 çocuk annesi Kevser AVM’deki restoranda sırra kadem bastı, eşi Kemal “karımı Abdullah kaçırdı” dedi! Peki Kevser Abdullah’ın yanında mı? Kevser ile ilgili büyük gelişme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Ağustos 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olayı konuştu, izleyenler şoke oldu! Yenge Besime 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa'yı bagaja atıp kaçırdı! Canlı yayına bağlanan Besime 16 yaşındaki İsa'yı kendisine eş yapmak istediğini söyleyerek herkesin ağzını açıkta bıraktı! Yenge Besime canlı yayında olacak, ortalık karışacak! 22 yaşındaki Baki "annem hem Ali Gümüş'e kaçtı, hem de oynayarak nispet yaptı" dedi, yayına bağlanan anne Fadime aşkını ilan etti! Fadime stüdyoda olacak, yer yerinden oynayacak! 3 haftadır kendisinden haber alınmayan Kevser nerede? 2 çocuk annesi Kevser AVM'deki restoranda sırra kadem bastı, eşi Kemal "karımı Abdullah kaçırdı" dedi! Peki Kevser Abdullah'ın yanında mı? Kevser ile ilgili büyük gelişme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Ağustos Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.