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Esra Erol 28 Nisan Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 28.04.2022 16:33
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gülden ve Kaan boşandı fakat sular durulmadı! Manikürcü Sevil Kaan Bey’e bıçakla saldırdı mı? Olaysa son perde! İhanetle suçlandı, kocasının iftirasına isyan etti! 45 yıllık evlilikte büyük hesaplaşma! Biyolojik ailemi arıyorum dedi, ailesini bilen tek kişi olan Osman Alnıak’a seslendi! Osman Bey tüm gerçekleri itiraf edecek mi? Ailenin kim olduğunu söyleyecek mi? Evlendiği gecenin sabahında eşi Muhammed “hata yaptık ayrılalım” dedi, düğün sabahı neye uğradığını şaşırttı! Elinde kınasıyla ortada kalan Elif Eda gözyaşları içinde eşine seslendi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gülden ve Kaan boşandı fakat sular durulmadı! Manikürcü Sevil Kaan Bey'e bıçakla saldırdı mı? Olaysa son perde! İhanetle suçlandı, kocasının iftirasına isyan etti! 45 yıllık evlilikte büyük hesaplaşma! Biyolojik ailemi arıyorum dedi, ailesini bilen tek kişi olan Osman Alnıak'a seslendi! Osman Bey tüm gerçekleri itiraf edecek mi? Ailenin kim olduğunu söyleyecek mi? Evlendiği gecenin sabahında eşi Muhammed "hata yaptık ayrılalım" dedi, düğün sabahı neye uğradığını şaşırttı! Elinde kınasıyla ortada kalan Elif Eda gözyaşları içinde eşine seslendi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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