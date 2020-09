Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 Temmuz’dan beri kayıp olan Semra Yıldırım’a ne oldu? Hafta sonu neler yaşandı? Gece yarısı Esra Erol’da ekibine gelen haber büyük korku yarattı! %65 zihinsel engelli Semra ile ilgili şok gelişme! Kızından ve torunundan hiçbir haber alamayan bir annenin feryadı! Kocası Ali Gazi ve görümcesi Ferda Gül 4 yaşındaki çocuğu kaçırıyor! Çocuğunu ameliyat ettirmek için 4 yıldır evden kaçan kocasını aramaya geldi, Sevile’ye müjdeli haberi Esra Erol verdi! 10 yıl 43 yaşındaki Asiye’yle evlendi, 3 gün sonra karısı evdeki altınlar dahil her şeyi alıp ortadan kayboldu! Her yerde karısını arayan 68 yaşındaki Mustafa Amcanın feryadı! Kocası Mert velayeti Kardelen’de olan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor! Mert Calman nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

28 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.