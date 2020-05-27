Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Mayıs 2020 Çarşamba ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Nargüzel Hanım Uğurcan’ın annesi olmayabilir mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Yeni bir hayata adım atmayı hayal eden Meryem’in son hareketi herkesi şaşkına çevirecek! Meryem’in herkesten sakladığı büyük sır ne? ‘Eski karım Gülşah yuvamı yıktı’ dedi, ortalık karıştı! 6 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Tuğçe Yorulmaz nerede bulundu? Neden evden kaçtı? 5 aylık hamile karısı evdeki büyük tüpü de alarak evden kayboldu! Neden kaçarken tüpü de götürdü? Karım Gurbet çocuklarımı da alıp komşum Kamil’e kaçtı diye iddia eden Fevzi Beyin söyledikleri çok konuşulacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Mayıs 2020 Çarşamba ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Nargüzel Hanım Uğurcan'ın annesi olmayabilir mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Yeni bir hayata adım atmayı hayal eden Meryem'in son hareketi herkesi şaşkına çevirecek! Meryem'in herkesten sakladığı büyük sır ne? 'Eski karım Gülşah yuvamı yıktı' dedi, ortalık karıştı! 6 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Tuğçe Yorulmaz nerede bulundu? Neden evden kaçtı? 5 aylık hamile karısı evdeki büyük tüpü de alarak evden kayboldu! Neden kaçarken tüpü de götürdü? Karım Gurbet çocuklarımı da alıp komşum Kamil'e kaçtı diye iddia eden Fevzi Beyin söyledikleri çok konuşulacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.