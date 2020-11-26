CANLI İZLE: Esra Erol 26 Kasım Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır kayıp olan Ayşen’i Esra Erol buldu, Türkiye günlerce onları konuştu! Ayşen Hanım 13 yıl sonra verdiği sözü tuttu mu? 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan Bey kızına kavuştu mu? Parasına kıyamaz, restoranda yemek bile yemezdi! Sosyal medyadan tanıştığı Murat Pehlivan’a tüm malını mülkünü kaptırdı! Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Yaşar Hanım’ın büyük isyanı! Nezih hakkındaki iddialar doğru mu? Başka yuvaları da yıktı mı? Yasemin’in yanına kaçtığı Nezih İpek konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! 19 yaşındaki Eren Can’ın bugün kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu! Erdal Korkutan stüdyoya gelecek mi? 19 yıl sonra büyük yüzleşme! 1 yıl önce anne babası uyurken evden kaçan Ayşegül ile ilgili büyük şüphe! 1 Haziran’da ortadan kayboldu, o günden beri kimse haber alamadı! Adem ile ilgili herkesi şoke edecek gerçek ne? Tuğba Buğday nerede? Yoksa Tuğba’nın başına bir şey mi geldi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.26 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır kayıp olan Ayşen'i Esra Erol buldu, Türkiye günlerce onları konuştu! Ayşen Hanım 13 yıl sonra verdiği sözü tuttu mu? 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan Bey kızına kavuştu mu? Parasına kıyamaz, restoranda yemek bile yemezdi! Sosyal medyadan tanıştığı Murat Pehlivan'a tüm malını mülkünü kaptırdı! Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Yaşar Hanım'ın büyük isyanı! Nezih hakkındaki iddialar doğru mu? Başka yuvaları da yıktı mı? Yasemin'in yanına kaçtığı Nezih İpek konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! 19 yaşındaki Eren Can'ın bugün kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu! Erdal Korkutan stüdyoya gelecek mi? 19 yıl sonra büyük yüzleşme! 1 yıl önce anne babası uyurken evden kaçan Ayşegül ile ilgili büyük şüphe! 1 Haziran'da ortadan kayboldu, o günden beri kimse haber alamadı! Adem ile ilgili herkesi şoke edecek gerçek ne? Tuğba Buğday nerede? Yoksa Tuğba'nın başına bir şey mi geldi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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