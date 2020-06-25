CANLI İZLE: Esra Erol 25 Haziran Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sözde şeyh Soner Birol’un sözleri herkesi çileden çıkardı! Soner Birol stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede son perde! Hasret bugün son erecek! Ümit ve Sercan 3 yıl sonra evlatlarıyla Esra Erol’da buluşacak! Mustafa karısı Yasemin’i kendinden 25 yaş büyük bir kadınla aldattı mı? İhanet iddiaları doğru mu? 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Sinem’in başına bir şey mi geldi? Sinem ile ilgili büyük şüphe! Bir yıl önce kaçarak evlenen Arzu’yu ailesi affedecek mi? 2 çocuğu ile birlikte eşi tarafından terk edilen Şener Beyin haykırışı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sözde şeyh Soner Birol'un sözleri herkesi çileden çıkardı! Soner Birol stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede son perde! Hasret bugün son erecek! Ümit ve Sercan 3 yıl sonra evlatlarıyla Esra Erol'da buluşacak! Mustafa karısı Yasemin'i kendinden 25 yaş büyük bir kadınla aldattı mı? İhanet iddiaları doğru mu? 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Sinem'in başına bir şey mi geldi? Sinem ile ilgili büyük şüphe! Bir yıl önce kaçarak evlenen Arzu'yu ailesi affedecek mi? 2 çocuğu ile birlikte eşi tarafından terk edilen Şener Beyin haykırışı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 25 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

25 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.