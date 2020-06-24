CANLI İZLE: Esra Erol 24 Haziran Çarşamba

24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 24 Haziran Çarşamba canlı yayın izle |Video

Esra Erol 24 Haziran Çarşamba canlı yayın izle |Video - 24.06.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2020 16:40
Güncelleme:24.06.2020 16:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki evladını bırakıp kaçan Ümit ve Sercan, 3 yıl sonra evlatlarıyla canlı yayında buluşacak! Sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol konuştu, herkes şoke oldu! Canlı yayında büyük yüzleşme! 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Ailesi zorla evlendirmek istedi mi? Sinem’in sır dolu kayboluşu! Karşı karşıya gelen Ümit ve Sercan ne yaptı? Adliye koridorlarında neler yaşandı? Bir yıl önce kaçarak evlendi, anne babası küstü! Arzu bir yıl sonra anne babasıyla karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki evladını bırakıp kaçan Ümit ve Sercan, 3 yıl sonra evlatlarıyla canlı yayında buluşacak! Sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol konuştu, herkes şoke oldu! Canlı yayında büyük yüzleşme! 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Ailesi zorla evlendirmek istedi mi? Sinem'in sır dolu kayboluşu! Karşı karşıya gelen Ümit ve Sercan ne yaptı? Adliye koridorlarında neler yaşandı? Bir yıl önce kaçarak evlendi, anne babası küstü! Arzu bir yıl sonra anne babasıyla karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 24 HAZİRAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

24 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol 24 Haziran Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 24 Haziran Çarşamba
Esra Erol 23 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 23 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 22 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 22 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 18 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 18 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 17 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 17 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 16 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 16 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 15 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 15 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 12 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol 12 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol 11 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 11 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 10 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 10 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 9 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 9 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 8 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 8 Haziran Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster