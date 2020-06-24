CANLI İZLE: Esra Erol 24 Haziran Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki evladını bırakıp kaçan Ümit ve Sercan, 3 yıl sonra evlatlarıyla canlı yayında buluşacak! Sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol konuştu, herkes şoke oldu! Canlı yayında büyük yüzleşme! 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Ailesi zorla evlendirmek istedi mi? Sinem’in sır dolu kayboluşu! Karşı karşıya gelen Ümit ve Sercan ne yaptı? Adliye koridorlarında neler yaşandı? Bir yıl önce kaçarak evlendi, anne babası küstü! Arzu bir yıl sonra anne babasıyla karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki evladını bırakıp kaçan Ümit ve Sercan, 3 yıl sonra evlatlarıyla canlı yayında buluşacak! Sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol konuştu, herkes şoke oldu! Canlı yayında büyük yüzleşme! 15 yaşındaki Sinem Şengül nerede? Ailesi zorla evlendirmek istedi mi? Sinem'in sır dolu kayboluşu! Karşı karşıya gelen Ümit ve Sercan ne yaptı? Adliye koridorlarında neler yaşandı? Bir yıl önce kaçarak evlendi, anne babası küstü! Arzu bir yıl sonra anne babasıyla karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 24 HAZİRAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

24 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.