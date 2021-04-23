23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 23 Nisan Cuma tek parça izle

Esra Erol 23 Nisan Cuma tek parça izle - 23.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2021 17:19
Güncelleme:23.04.2021 19:40
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral’in son kararı ne olacak? Ayhan ve Hatice stüdyoya gelecek, Havva hesap soracak! Ramazan’ın çocuğunu kaçıran Dursun ve sevgilisiyle ilgili son dakika gelişmesi! Muzaffer’in Ayşe’ye son teklifi ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral'in son kararı ne olacak? Ayhan ve Hatice stüdyoya gelecek, Havva hesap soracak! Ramazan'ın çocuğunu kaçıran Dursun ve sevgilisiyle ilgili son dakika gelişmesi! Muzaffer'in Ayşe'ye son teklifi ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 23 NİSAN TEK PARÇA İZLE

23 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 23 Nisan Cuma tek parça izle
Esra Erol 23 Nisan Cuma tek parça izle
Esra Erol 22 Nisan Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 22 Nisan Perşembe tek parça full izle
Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu!
Esra Erol'da DNA testi sonucu damga vurdu!
Esra Erol'da 21 Nisan tek parça full izle
Esra Erol'da 21 Nisan tek parça full izle
Estetik yaptırarak evi terk eden Meral Okur canlı yayında
Estetik yaptırarak evi terk eden Meral Okur canlı yayında
Esra Erol 20 Nisan Salı tek parça izle
Esra Erol 20 Nisan Salı tek parça izle
Esra Erol 19 Nisan Pazartesi izle
Esra Erol 19 Nisan Pazartesi izle
Esra Erol 16 Nisan Cuma tek parça full izle
Esra Erol 16 Nisan Cuma tek parça full izle
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Nisan Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Nisan Perşembe
Esra Erol 14 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 14 Nisan Çarşamba tek parça izle
Yeniden kaçan Nilüfer'in annesi Hayriye Uysal isyan etti!
Yeniden kaçan Nilüfer'in annesi Hayriye Uysal isyan etti!
Esra Erol 13 Nisan Salı tek parça full izle
Esra Erol 13 Nisan Salı tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster