Esra Erol 23 Mayıs Salı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; İzzet nikah masasına oturmak istemiyor mu? Neden hep sessiz kalıyor? İzzet’in açıklamadığı bir şey mi var? Karısı Elmas Mahir ile kaçtı, ortalık karıştı! Mehmet meydan okudu, hesap sordu! Mahir’in annesi Elmas’ı reddetti, Elmas şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Mayıs 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; İzzet nikah masasına oturmak istemiyor mu? Neden hep sessiz kalıyor? İzzet'in açıklamadığı bir şey mi var? Karısı Elmas Mahir ile kaçtı, ortalık karıştı! Mehmet meydan okudu, hesap sordu! Mahir'in annesi Elmas'ı reddetti, Elmas şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

23 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.