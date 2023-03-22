Esra Erol 22 Mart Çarşamba izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Çocukların babası Mehmet mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Canlı yayın bitt olanlar oldu! Nazmiye ve İbrahim’in herkesi şoke edecek o anları! Aliye arabanın parasını verecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Çocukların babası Mehmet mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Canlı yayın bitt olanlar oldu! Nazmiye ve İbrahim'in herkesi şoke edecek o anları! Aliye arabanın parasını verecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...