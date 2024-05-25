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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Mario Branco raporu sundu transfer operasyonu başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda devirerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması da başladı. Sportif direktör Mario Branco tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Galatasaray'ın da peşinde olduğu bir yıldız için girişimler başladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:26
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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Mario Branco raporu sundu transfer operasyonu başladı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Mario Branco raporu sundu transfer operasyonu başladı

6 numara pozisyonuna takviye yapacak olan Kanarya, aradığı ismi Belçika Ligi'nde buldu.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Mario Branco raporu sundu transfer operasyonu başladı

Sarı-lacivertli ekip orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Mario Branco raporu sundu transfer operasyonu başladı

HEDEF İSİM ONYEDIKA
Takvim'in haberine göre Kanarya, Belçika'da Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Mario Branco raporu sundu transfer operasyonu başladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı.