Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Mario Branco raporu sundu transfer operasyonu başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda devirerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması da başladı. Sportif direktör Mario Branco tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Galatasaray'ın da peşinde olduğu bir yıldız için girişimler başladı. İşte detaylar...