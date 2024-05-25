Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...

ENTÜBE EDİLDİ

4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildi.

UYANMASI ÇOK ZOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi. Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.