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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, yıllar geçmesine rağmen hala izleniyor. Özellikle oyuncularının son halleriyle gündeme gelen dizide Şayeste karakterine hayat veren usta oyuncu Fatma Karanfil'den üzücü haber geldi. Kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 08:57
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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...

Dizide hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.

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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...

ENTÜBE EDİLDİ

4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildi.

UYANMASI ÇOK ZOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi. Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.

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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...

İşte Fatma Karanfil başta olmak üzere ünlülerin yıllar son halleri...