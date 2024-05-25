25 Mayıs 2024, Cumartesi
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü! Kanser tedavisi görüyordu...
Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, yıllar geçmesine rağmen hala izleniyor. Özellikle oyuncularının son halleriyle gündeme gelen dizide Şayeste karakterine hayat veren usta oyuncu Fatma Karanfil'den üzücü haber geldi. Kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 08:57
- 1
- 130
- 2
- 130
- 3
- 130
- 4
- 130
- 5
- 130