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İşte sokak köpekleri için hazırlanan yasa teklifi! Başıboş köpek sorununa nasıl çözüm bulunacak?

Sokaklarda her geçen gün sayısı artan ve genç yaşlı demeden vatandaşa saldıran başıboş hayvanlar için 4 bakanlık harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında ilk olarak sahipsiz köpekler ivedilikle sokaklardan çekilecek. Sonrasında ise diğer adımlar da peşi sıra atılacak. Dünya genelinde de ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde sokak hayvanları ile mücadelede toplum güvenliğini önceleyen birçok önleme başvuruluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 07:50
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İşte sokak köpekleri için hazırlanan yasa teklifi! Başıboş köpek sorununa nasıl çözüm bulunacak?

Başıboş hayvan sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, bu konuda 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı.

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İşte sokak köpekleri için hazırlanan yasa teklifi! Başıboş köpek sorununa nasıl çözüm bulunacak?

- Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecek
- Süreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacak
- Çipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacak
- Milli Emlak barınaklar için yer tahsis edecek
- Yerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracak
- Sahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacak
- Hasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacak

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İşte sokak köpekleri için hazırlanan yasa teklifi! Başıboş köpek sorununa nasıl çözüm bulunacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önünde bulunan raporda çarpıcı rakam ve tespitler yer aldı.

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İşte sokak köpekleri için hazırlanan yasa teklifi! Başıboş köpek sorununa nasıl çözüm bulunacak?

Rapora göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu.

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İşte sokak köpekleri için hazırlanan yasa teklifi! Başıboş köpek sorununa nasıl çözüm bulunacak?

Barınaktaki bir köpeğin aylık maliyeti 3 bin 500, yakalama maliyeti 1500 lira. Türkiye kuduz riski altındaki ülkeler arasına girdi.