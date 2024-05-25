İşte sokak köpekleri için hazırlanan yasa teklifi! Başıboş köpek sorununa nasıl çözüm bulunacak?

Sokaklarda her geçen gün sayısı artan ve genç yaşlı demeden vatandaşa saldıran başıboş hayvanlar için 4 bakanlık harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında ilk olarak sahipsiz köpekler ivedilikle sokaklardan çekilecek. Sonrasında ise diğer adımlar da peşi sıra atılacak. Dünya genelinde de ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde sokak hayvanları ile mücadelede toplum güvenliğini önceleyen birçok önleme başvuruluyor.