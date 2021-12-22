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Esra Erol 22 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 22.12.2021 16:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; babasından gizli nikah kıydı, o günden beri babası yüzüne bakmadı! Canlı yayında babasına seslendi! Dursun Bey kızı Selma’yı affedecek mi? Bir sabah ansızın ortadan kaybolan Hafize Hanım günler sonra ilk kez canlı yayında! Anne kızın büyük yüzleşmesi! Aldığı cevizler çürük çıktı diye karısı evi terk etti! Ethem karısı ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek! Karısı Fadime Serdal’a kaçtı, Hüseyin Bey isyan etti! Kayıp Fadime’yi Esra Erol buldu! Gerçekler ne? Neden evden kaçtı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; babasından gizli nikah kıydı, o günden beri babası yüzüne bakmadı! Canlı yayında babasına seslendi! Dursun Bey kızı Selma'yı affedecek mi? Bir sabah ansızın ortadan kaybolan Hafize Hanım günler sonra ilk kez canlı yayında! Anne kızın büyük yüzleşmesi! Aldığı cevizler çürük çıktı diye karısı evi terk etti! Ethem karısı ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek! Karısı Fadime Serdal'a kaçtı, Hüseyin Bey isyan etti! Kayıp Fadime'yi Esra Erol buldu! Gerçekler ne? Neden evden kaçtı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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