Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklanacak, Uğurcan 20 yıl sonra gerçekleri öğrenecek! 5 yaşındaki çocuğunun babası Semiha’nın kocası Deniz mi, yoksa eski eşi Zafer mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 4 aydır Mutlu Kirli’nin yanında olduğu iddia edilen Burhan’ın karısı Pınar ortaya çıktı! Karı kocanın aylar sonra büyük yüzleşmesi! Uğur Yazar Uğurcan’ın babası mı? 20 yıllık sır perdesi aralanmadan önce Uğurcan’ın son sözleri! Kadına şiddette son nokta! Kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Güllü öldüresiye dövdü, kocası Şahin arabadan attı, o sürüne sürüne annesinin evine kaçtı! 5 çocuğumu bana göstermiyorlar diyen Meryem Hanımın büyük isyanı, akılalmaz iddiası! Kız kardeşim Ayşe Çakal 8 Mayıs gecesi 2 çocuğuyla birlikte kayıplara karıştı diyen ağabey Ali Beyin şüpheleri ve tedirginliği ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklanacak, Uğurcan 20 yıl sonra gerçekleri öğrenecek! 5 yaşındaki çocuğunun babası Semiha'nın kocası Deniz mi, yoksa eski eşi Zafer mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 4 aydır Mutlu Kirli'nin yanında olduğu iddia edilen Burhan'ın karısı Pınar ortaya çıktı! Karı kocanın aylar sonra büyük yüzleşmesi! Uğur Yazar Uğurcan'ın babası mı? 20 yıllık sır perdesi aralanmadan önce Uğurcan'ın son sözleri! Kadına şiddette son nokta! Kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Güllü öldüresiye dövdü, kocası Şahin arabadan attı, o sürüne sürüne annesinin evine kaçtı! 5 çocuğumu bana göstermiyorlar diyen Meryem Hanımın büyük isyanı, akılalmaz iddiası! Kız kardeşim Ayşe Çakal 8 Mayıs gecesi 2 çocuğuyla birlikte kayıplara karıştı diyen ağabey Ali Beyin şüpheleri ve tedirginliği ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 21 MAYIS PERŞEMBE CANLI YAYIN

21 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.