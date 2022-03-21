Esra Erol 21 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ahmet hapse girdi, Fatma bebeğini düşürdü sokaklarda direnmeye başladı! Türkiye Melahat Hanım’ın feryadını izledi! Fatma ve Fatma’yı kaçırdığı iddia edilen Ahmet’in abisi İbrahim canlı yayında! Barışmayı denediler olmadı! Şimdi boşanmayı konuşacaklar! Fatma Hanım’ın boşanmak için en büyük şartı ne? Fatih Bey bu teklife ne cevap verecek? Gülderen boşanmak istedi, Kadir boşanmam diye inat etti! Son kararları ne olacak? Kadir Bey boşanmayı kabul edecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ahmet hapse girdi, Fatma bebeğini düşürdü sokaklarda direnmeye başladı! Türkiye Melahat Hanım'ın feryadını izledi! Fatma ve Fatma'yı kaçırdığı iddia edilen Ahmet'in abisi İbrahim canlı yayında! Barışmayı denediler olmadı! Şimdi boşanmayı konuşacaklar! Fatma Hanım'ın boşanmak için en büyük şartı ne? Fatih Bey bu teklife ne cevap verecek? Gülderen boşanmak istedi, Kadir boşanmam diye inat etti! Son kararları ne olacak? Kadir Bey boşanmayı kabul edecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.