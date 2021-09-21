Esra Erol 21 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Melahat Hanım engelli kızı Fatma ve damadı Ahmet’le stüdyoda hesaplaşacak! Zalike kocası Akif’le canlı yayında karşı karşıya gelecek! Abdullah’a kaçan Özlem, kocasıyla hesaplaşmaya geliyor! Yürekleri yakacak bir aile dramı! biri 7 aylık 4 çocuğunu evde bıraktı, Hakan Küçükbaltacıoğlu’na kaçtı, evde açlıktan bayılan çocuklara devlet sahip çıktı! Eğlenmek için gittiği mekandaki garsona gönlünü kaptıran 70 yaşındaki Zeki Mesut’un başına gelmeyen kalmadı! Mart ayından beri kayıp olan Ceylan Dalbudak bulundu mu? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Eylül 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Melahat Hanım engelli kızı Fatma ve damadı Ahmet'le stüdyoda hesaplaşacak! Zalike kocası Akif'le canlı yayında karşı karşıya gelecek! Abdullah'a kaçan Özlem, kocasıyla hesaplaşmaya geliyor! Yürekleri yakacak bir aile dramı! biri 7 aylık 4 çocuğunu evde bıraktı, Hakan Küçükbaltacıoğlu'na kaçtı, evde açlıktan bayılan çocuklara devlet sahip çıktı! Eğlenmek için gittiği mekandaki garsona gönlünü kaptıran 70 yaşındaki Zeki Mesut'un başına gelmeyen kalmadı! Mart ayından beri kayıp olan Ceylan Dalbudak bulundu mu? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.