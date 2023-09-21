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Esra Erol 21 Eylül Perşembe canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; annesi Aysel'i istemedi büyük aşkı Arife'yi seçti, evlilik teklifine dakikalar kala gelen telefon herkesi şoke etti! Şimdi ne olacak? Annesi ve büyük aşkı arasında kalan Hüseyin şok kararını canlı yayında açıklayacak! 4 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralanıyor! 4 yıl önce bir anda ortadan kayboldu, anne ve babası Ceren'in kaybından birbirini sorumlu tuttu! Peki Ceren nerede? Başına bir şey mi geldi? Yoksa birileri tarafından saklanıyor mu? Ceren'le ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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21 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.