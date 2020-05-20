Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Mayıs 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan 20 yıl sonra babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar’ın sesini ilk defa duydu! Uğurcan babası Uğur’u ilk kez görecek! Çocuk kaçırdığı iddia edilen Deniz’le ilgili son dakika gelişmesi! 2 aydır hiçbir haber alınamayan 17 yaşındaki Ebru Korkmaz nerede? Ebru’nun Şanlıurfa2da yanında olduğu iddia edilen Halil Sayıca yalan mı söylüyor? Ebru’nun başına bir şey mi geldi? Semiha neden DNA testini kabul etmiyor? Çok konuşulacak büyük itiraf! ‘Eşim çocuğumu da alıp ailece görüştüğümüz arkadaşım Mutlu’ya kaçtı’ diye iddia eden Burhan Beyin büyük şüphesi ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mayıs 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan 20 yıl sonra babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar'ın sesini ilk defa duydu! Uğurcan babası Uğur'u ilk kez görecek! Çocuk kaçırdığı iddia edilen Deniz'le ilgili son dakika gelişmesi! 2 aydır hiçbir haber alınamayan 17 yaşındaki Ebru Korkmaz nerede? Ebru'nun Şanlıurfa'da yanında olduğu iddia edilen Halil Sayıca yalan mı söylüyor? Ebru'nun başına bir şey mi geldi? Semiha neden DNA testini kabul etmiyor? Çok konuşulacak büyük itiraf! 'Eşim çocuğumu da alıp ailece görüştüğümüz arkadaşım Mutlu'ya kaçtı' diye iddia eden Burhan Beyin büyük şüphesi ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 20 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

20 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.