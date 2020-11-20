Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 8 gün önce Ardahan’da ortadan kaybolan 13 yaşındaki Yaren ve 18 yaşındaki Özlem’le ilgili son dakika gelişmesi! Mustafa ve Sevda barışacak mı? Sevda’nın barışma şartlarını duyunca inanamayacaksınız! Bugüne kadar hiç görmediği annesi Güneş’i arayan bir evlat, 30 yıllık bitmeyen bir hasret! Oğuzhan’ın herkesi gözyaşlarına boğacak dramı! Ayşen 13 yıl önce evi neden terk etti? 13 yıldır nerede, kiminle yaşadı? Ayşen konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! 24 yaşında genç bir anne, mağdur bir kadın! ‘Kızımın babası kızımı ailesi yüzünde reddediyor’ diye iddia eden Perihan Hanımın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 8 gün önce Ardahan'da ortadan kaybolan 13 yaşındaki Yaren ve 18 yaşındaki Özlem'le ilgili son dakika gelişmesi! Mustafa ve Sevda barışacak mı? Sevda'nın barışma şartlarını duyunca inanamayacaksınız! Bugüne kadar hiç görmediği annesi Güneş'i arayan bir evlat, 30 yıllık bitmeyen bir hasret! Oğuzhan'ın herkesi gözyaşlarına boğacak dramı! Ayşen 13 yıl önce evi neden terk etti? 13 yıldır nerede, kiminle yaşadı? Ayşen konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! 24 yaşında genç bir anne, mağdur bir kadın! 'Kızımın babası kızımı ailesi yüzünde reddediyor' diye iddia eden Perihan Hanımın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.