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Esra Erol 2 Mayıs Salı tek parça izle

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Giriş: 02.05.2023 17:01
Güncelleme:03.05.2023 09:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 12 yaşındaki Sıla Tuana ve Sıla’yı kaçıran 42 yaşındaki Fatih Mehmet 10 gündür her yerde aranıyor! Bugün gerçeklerle yüzleşme, gerçeklerle hesaplaşma vakti! Sıla’nın annesi Ayşegül günler sonra ilk kez stüdyoya geliyor! Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Mayıs 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 12 yaşındaki Sıla Tuana ve Sıla'yı kaçıran 42 yaşındaki Fatih Mehmet 10 gündür her yerde aranıyor! Bugün gerçeklerle yüzleşme, gerçeklerle hesaplaşma vakti! Sıla'nın annesi Ayşegül günler sonra ilk kez stüdyoya geliyor! Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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