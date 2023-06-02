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Esra Erol 2 Haziran Cuma canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Haziran 2023 Cuma) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Erdi ve Ayfer boşanacak mı? Ayfer'in sosyal medyadaki herkesi şoke edecek o paylaşımı ne? Bir mucize daha gerçek oldu! 23 Mayıs'ta ortadan kaybolan Mukaddes Sarı'yı Esra Erol buldu! Gözyaşları dinecek, hasret sona erecek! Üzeyir Hatice çiftinin kızı Mukaddes stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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