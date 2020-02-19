Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu? 19 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Çocuklarını ve eşini bırakarak Muhammet Ali'ye kaçan Esma'nın açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Esra Erol'a katılan Muhammet Ali, "Bu kapıdan tek başıma çıkmak istiyorum. Esma'yı istemiyorum" dedi. Bu sözleri duyan Esma, "Muhammet'i bırakmıyorum. Onun için kızımı da istemiyorum" ifadeleriyle olay oldu. 20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey, Esra Erol'da programına katıldı. Eşine ihanet ettiği dönemde bir kadın ile birlikte olduğunu itiraf eden Akın Bey, "O kadın dünyaya bir bebek getirdi. Bu bebeğin babası ben miyim bilmek istiyorum? DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

19 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Çocuklarını ve eşini bırakarak Muhammet Ali'ye kaçan Esma'nın açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Esra Erol'a katılan Muhammet Ali, "Bu kapıdan tek başıma çıkmak istiyorum. Esma'yı istemiyorum" dedi. Bu sözleri duyan Esma, "Muhammet'i bırakmıyorum. Onun için kızımı da istemiyorum" ifadeleriyle olay oldu. 20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey, Esra Erol'da programına katıldı. Eşine ihanet ettiği dönemde bir kadın ile birlikte olduğunu itiraf eden Akın Bey, "O kadın dünyaya bir bebek getirdi. Bu bebeğin babası ben miyim bilmek istiyorum? DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz..

ESRA EROL'DA 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA CANLI YAYIN İZLE...