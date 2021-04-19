Esra Erol 19 Nisan Pazartesi canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hayvanlarını sattı karısı Meral'i estetik operasyonlarına yolladı. Onu baştan yarattı. Tüm estetikleri bitti bu kez de evden kaçtı. Karısı Meral'e 'ne olur eve dön' diyen Yalçın'ın haykırışı! Aynı gün evden kaçtılar, aynı gün Ankara'ya gittiler, aynı gün koronavirüs oldular! Aşklarını hep inkar ettiler! Koray Münevver'i kabul edecek mi? Günler sonra büyük itiraf! Bu sözler ortalığı çok karıştıracak! Muzaffer'in karısı Ayşe'den şok talebi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hayvanlarını sattı karısı Meral'i estetik operasyonlarına yolladı. Onu baştan yarattı. Tüm estetikleri bitti bu kez de evden kaçtı. Karısı Meral'e 'ne olur eve dön' diyen Yalçın'ın haykırışı! Aynı gün evden kaçtılar, aynı gün Ankara'ya gittiler, aynı gün koronavirüs oldular! Aşklarını hep inkar ettiler! Koray Münevver'i kabul edecek mi? Günler sonra büyük itiraf! Bu sözler ortalığı çok karıştıracak! Muzaffer'in karısı Ayşe'den şok talebi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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