Esra Erol 18 Nisan Salı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında (18 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; ‘Çocuğum olmuyor diye kayınvalidem bizi ayırmaya çalışıyor’ dedi, Türkiye onları izledi! Bir tarafta gelin, diğer tarafta kayınvalide, ikisinin arasında kalan bir adam... Konuşulacaklar, itiraflar daha bitmedi! “Rol yaptım, acıdığım için evlendim” dedi, kavgaları bitmedi! Evdeki kedilerde bile anlaşamadılar! Hafta sonu neler yaşandı? Yakup’la Neslihan’da son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (18 Nisan 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 'Çocuğum olmuyor diye kayınvalidem bizi ayırmaya çalışıyor' dedi, Türkiye onları izledi! Bir tarafta gelin, diğer tarafta kayınvalide, ikisinin arasında kalan bir adam... Konuşulacaklar, itiraflar daha bitmedi! "Rol yaptım, acıdığım için evlendim" dedi, kavgaları bitmedi! Evdeki kedilerde bile anlaşamadılar! Hafta sonu neler yaşandı? Yakup'la Neslihan'da son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

18 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.