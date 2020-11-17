CANLI İZLE: Esra Erol 17 Kasım Salı

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Esra Erol 17 Kasım Salı canlı yayın izle - 17.11.2020

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Giriş: 17.11.2020 16:45
Güncelleme:17.11.2020 16:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yaşındayken kanser olan evladını hastane kapısında bıraktı, anne oğul 13 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu! Annesi bu kez Emre’ye sahip çıkacak mı? Yaşar amca karısı Aysel ile stüdyoda karşı karşıya gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! Kocaya kaçıyoruz diye not bıraktılar, ortadan kayboldular! 28 yaşındaki Hüsniye ile 18 yaşındaki Bahar nerede? Kaçtıkları Kırıkkale’de iki kardeşi gören son isim canlı yayında! Karısı Saniye 2 çocuğunu da bıraktı, Adem Akça’ya kaçtı! 9 Mart’tan beri hiçbir haber alınamayan Saniye ve Adem ile ilgili son dakika gelişmesi! 13 yıl önce Ayşen aniden ortadan kayboldu, geride bir baba ve 3 evlat bıraktı! Türkiye Ramazan amca ve 3 torununun gözyaşlarını ve çaresizliğini izleyecek! Velayeti Hatice’de olan 2 yaşındaki Emircan’ı ayrı yaşadığı kocası Yusuf kaçırmaya devam ediyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Kasım 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yaşındayken kanser olan evladını hastane kapısında bıraktı, anne oğul 13 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu! Annesi bu kez Emre'ye sahip çıkacak mı? Yaşar amca karısı Aysel ile stüdyoda karşı karşıya gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! Kocaya kaçıyoruz diye not bıraktılar, ortadan kayboldular! 28 yaşındaki Hüsniye ile 18 yaşındaki Bahar nerede? Kaçtıkları Kırıkkale'de iki kardeşi gören son isim canlı yayında! Karısı Saniye 2 çocuğunu da bıraktı, Adem Akça'ya kaçtı! 9 Mart'tan beri hiçbir haber alınamayan Saniye ve Adem ile ilgili son dakika gelişmesi! 13 yıl önce Ayşen aniden ortadan kayboldu, geride bir baba ve 3 evlat bıraktı! Türkiye Ramazan amca ve 3 torununun gözyaşlarını ve çaresizliğini izleyecek! Velayeti Hatice'de olan 2 yaşındaki Emircan'ı ayrı yaşadığı kocası Yusuf kaçırmaya devam ediyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 17 KASIM SALI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

17 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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