CANLI İZLE: Esra Erol 16 Kasım Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 5 yaşındayken kanser olan evladını hastane kapısına bıraktı, anne oğul 13 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu! Peki annesi yine mi terk etti? Yoksa bu kez Emre’ye sahip mi çıkacak? 5 aylıkken bebeğine abisine bıraktı, ortadan kayboldu, aylar sonra çıkıp çocuğunu istedi! Esra Erol’un Leyla’ya teklifi çok konuşulacak! Bir göbek attı, on binlerce lirayı kaptı! Bugün yüzleşme vakti! Yaşar amca karısı Aysel ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Velayeti Hatice’de olan 2 yaşındaki Emircan’ı ayrı yaşadığı eşi Yusuf kaçırdı! Karısı Saniye 2 çocuğunu da bıraktı, Adem Akça’ya kaçtı! 9 Mart’tan beri kayıp olan Saniye nerede? Canlı yayın bitti, Emre bugüne kadar hiç görmediği kardeşlerini gördü Esra Erol’da gördü! ‘İkimiz de kocaya kaçıyoruz’ diye not bıraktılar, ortadan kayboldular! 28 yaşındaki Hüsniye ile 18 yaşındaki Bahar’ın sır dolu kaçışı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

