Esra Erol 16 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Haziran 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Dün gece neler yaşandı? Neden kavga ettiler? Yuvalarını yıkıp beraber kaçan Engin’le Şaziye ayrılıyor mu? Su ile yapılan sihirler, banyo camından kaçan bir kadın... Hüseyin Gören hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Ayhan’ın karısı Gönül stüdyoya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Haziran 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün gece neler yaşandı? Neden kavga ettiler? Yuvalarını yıkıp beraber kaçan Engin'le Şaziye ayrılıyor mu? Su ile yapılan sihirler, banyo camından kaçan bir kadın... Hüseyin Gören hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Ayhan'ın karısı Gönül stüdyoya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.