Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Nisan 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 23 eşi Harun’u tarafından terk edilen Havva’dan kocasına geri dön çağrısı! Kocasının yanına kaçtığı Selvi Havva’yı neyle tehdit etti? Havva’nın kocası Harun’la ilgili herkesi şoke edecek kararı! Karısı Rukiye kızını da alıp eski sevgilisi Ahmet Uyan’a kaçtı! Giderken evden götürdükleri herkesi şoke etti! Karı kocanın 6 ay sonra büyük yüzleşmesi! 30 yıllık karısı Nazife kumar alışkanlığı yüzünden eve gelmeyen Mehmet Beyin isyanı! Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet ile bir kez görüşen 23 yaşındaki Pınar beni etti diyerek isyan etti! Pınar 1 yaşındaki çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği o kişiyi arıyor! 14 yaşındaki kayıp kızının hayatından endişe ediyorum diyen bir annenin isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Nisan 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 23 eşi Harun'u tarafından terk edilen Havva'dan kocasına geri dön çağrısı! Kocasının yanına kaçtığı Selvi Havva'yı neyle tehdit etti? Havva'nın kocası Harun'la ilgili herkesi şoke edecek kararı! Karısı Rukiye kızını da alıp eski sevgilisi Ahmet Uyan'a kaçtı! Giderken evden götürdükleri herkesi şoke etti! Karı kocanın 6 ay sonra büyük yüzleşmesi! 30 yıllık karısı Nazife kumar alışkanlığı yüzünden eve gelmeyen Mehmet Beyin isyanı! Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet ile bir kez görüşen 23 yaşındaki Pınar beni etti diyerek isyan etti! Pınar 1 yaşındaki çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği o kişiyi arıyor! 14 yaşındaki kayıp kızının hayatından endişe ediyorum diyen bir annenin isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

ESRA EROL 14 NİSAN SALI TEK PARÇA