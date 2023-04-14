14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 14 Nisan Cuma canlı yayın izle

Esra Erol 14 Nisan Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 16:53
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; kavga bitmedi, olay bitmedi... Yakup ve Neslihan yeni iddialar ile yine geliyor! Satılan koyunlar, darmadağın bir ev, ortadan kaybolan yüz binlerce lira ve söylenen yalanlar... Aydın ve Gülhan arasındaki büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Nisan 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; kavga bitmedi, olay bitmedi... Yakup ve Neslihan yeni iddialar ile yine geliyor! Satılan koyunlar, darmadağın bir ev, ortadan kaybolan yüz binlerce lira ve söylenen yalanlar... Aydın ve Gülhan arasındaki büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

14 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Nisan Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Nisan Cuma
Esra Erol 12 Nisan Çarşamba izle
Esra Erol 12 Nisan Çarşamba izle
Esra Erol 11 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 11 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 10 Nisan Pazartesi izle
Esra Erol 10 Nisan Pazartesi izle
Esra Erol 7 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 7 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 6 Nisan Perşembe izle
Esra Erol 6 Nisan Perşembe izle
Esra Erol 5 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 5 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 4 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 4 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 3 Nisan Pazartesi izle
Esra Erol 3 Nisan Pazartesi izle
Esra Erol 31 Mart Cuma yayın izle
Esra Erol 31 Mart Cuma yayın izle
Esra Erol 30 Mart Perşembe canlı izle
Esra Erol 30 Mart Perşembe canlı izle
Esra Erol 29 Mart Çarşamba izle
Esra Erol 29 Mart Çarşamba izle
Daha Fazla Video Göster