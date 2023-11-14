Esra Erol 14 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Mustafa’nın karısı Gülbahar ilk kez konuştu, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu! “Açlığa razı oldum ama bu ihaneti kabul edemedim” diyen Gülbahar’a Esra Erol’un sürprizi ne? Gülbahar kocası Mustafa’yı affedecek mi? Ceylan ve Salih cephesinde neler yaşanıyor? “Bizi kimse ayıramaz” dediler, meydan okudular, aşklarını tüm Türkiye’ye duyurdular! Zeynep’i canlı yayında dayısından isteyen Muharrem’in bir sonraki hamlesi ne olacak? Muharrem Zeynep’e ne teklif edecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Kasım 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Mustafa'nın karısı Gülbahar ilk kez konuştu, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu! "Açlığa razı oldum ama bu ihaneti kabul edemedim" diyen Gülbahar'a Esra Erol'un sürprizi ne? Gülbahar kocası Mustafa'yı affedecek mi? Ceylan ve Salih cephesinde neler yaşanıyor? "Bizi kimse ayıramaz" dediler, meydan okudular, aşklarını tüm Türkiye'ye duyurdular! Zeynep'i canlı yayında dayısından isteyen Muharrem'in bir sonraki hamlesi ne olacak? Muharrem Zeynep'e ne teklif edecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.