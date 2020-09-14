CANLI İZLE: Esra Erol 14 Eylül Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 26 yaşında 5 kız evlat dünyaya getirdi, erkek evlat doğurmadı diye 12 yıllık kocası Ramazan Yarım sokağa attı! Nazan’ın yanına gittiği Uğur canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! 21 gün önce kocası Ali Gazi 4 yaşındaki evladını kaçırdı, o da yetmedi ya eve dönersin ya da bir daha çocuğunu göremezsin dedi! Begül evladına kavuşabilecek mi? Begül’ün kaçırıldığını iddia ettiği 4 yaşındaki çocukla ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye bu olayı konuşacak! ‘Kayınvalidem ve annesi beni sokağa attı, hamile karımdan beni ayırmak istiyorlar’ diyen Hakan Beyin büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 26 yaşında 5 kız evlat dünyaya getirdi, erkek evlat doğurmadı diye 12 yıllık kocası Ramazan Yarım sokağa attı! Nazan'ın yanına gittiği Uğur canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! 21 gün önce kocası Ali Gazi 4 yaşındaki evladını kaçırdı, o da yetmedi ya eve dönersin ya da bir daha çocuğunu göremezsin dedi! Begül evladına kavuşabilecek mi? Begül'ün kaçırıldığını iddia ettiği 4 yaşındaki çocukla ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye bu olayı konuşacak! 'Kayınvalidem ve annesi beni sokağa attı, hamile karımdan beni ayırmak istiyorlar' diyen Hakan Beyin büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 14 EYLÜL PAZARTESİ CANLI YAYIN

14 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.