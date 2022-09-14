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Esra Erol 14 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 14.09.2022 16:44
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Emine ne yapacak Serkan’a mı gidecek, çocuklarının yanına mı dönecek? Serkan neden eve dönmesi için yalvarıyor? İddialar doğru mu? Yasemin eve dönecek mi? Samime Raşit yanına mı kaçtı? Yaşar kendisi gibi görme engelli olan karısı Samime ile canlı yayında hesaplaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Emine ne yapacak Serkan'a mı gidecek, çocuklarının yanına mı dönecek? Serkan neden eve dönmesi için yalvarıyor? İddialar doğru mu? Yasemin eve dönecek mi? Samime Raşit yanına mı kaçtı? Yaşar kendisi gibi görme engelli olan karısı Samime ile canlı yayında hesaplaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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