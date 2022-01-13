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Esra Erol 13 Ocak Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 13.01.2022 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; son sözü o söyleyecek, son noktayı o koyacak! Bugün karar günü! Zeliha’nın Niyazi’ye cevabı ne olacak? Emine’nin oğlu ve sevgilisi dün gece Esra Erol’a hangi mesajı yolladılar? Kim doğruyu söylüyor? Seval ve Ziyattin yüzleşmesinde ikinci perde! Karısı Fatma sabahın beşinde evden gitmek istedi, gitme diye yalvardı ikna edemedi! Günler sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı! İsa’nın karısı Fatma ile ilgili büyük iddiası! 6 Ocak’tan beri kayıp olan 24 yaşındaki Merve Kızmaz nerede? Ailesine attığı mesaj herkesi şoke etti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; son sözü o söyleyecek, son noktayı o koyacak! Bugün karar günü! Zeliha'nın Niyazi'ye cevabı ne olacak? Emine'nin oğlu ve sevgilisi dün gece Esra Erol'a hangi mesajı yolladılar? Kim doğruyu söylüyor? Seval ve Ziyattin yüzleşmesinde ikinci perde! Karısı Fatma sabahın beşinde evden gitmek istedi, gitme diye yalvardı ikna edemedi! Günler sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı! İsa'nın karısı Fatma ile ilgili büyük iddiası! 6 Ocak'tan beri kayıp olan 24 yaşındaki Merve Kızmaz nerede? Ailesine attığı mesaj herkesi şoke etti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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