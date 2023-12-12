Esra Erol 12 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Ferdi günler sonra ortaya çıktı, önce Gülizar’a aşkını inkar etti sonra sahip çıktı! Ferdi ile ilgili büyük sır ne? Boşanmak için adliyeye giden Kemal ve Gülizar’dan şok karar! İhanete uğrayan Nazlı kocası ve Ayfer’le kozlarını canlı yayında paylaştı! Önce Nazlı’dan özür dileyip sonra Ayfer’i seviyorum diyen Serdal kafaları karıştırdı! Serdal Ayfer ile ilgili hangi gerçekleri anlatmak için stüdyoya gelecek? Karısı Nazlı’dan son kez ne isteyecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Aralık 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Ferdi günler sonra ortaya çıktı, önce Gülizar'a aşkını inkar etti sonra sahip çıktı! Ferdi ile ilgili büyük sır ne? Boşanmak için adliyeye giden Kemal ve Gülizar'dan şok karar! İhanete uğrayan Nazlı kocası ve Ayfer'le kozlarını canlı yayında paylaştı! Önce Nazlı'dan özür dileyip sonra Ayfer'i seviyorum diyen Serdal kafaları karıştırdı! Serdal Ayfer ile ilgili hangi gerçekleri anlatmak için stüdyoya gelecek? Karısı Nazlı'dan son kez ne isteyecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.