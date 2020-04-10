10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 10 Nisan Cuma canlı yayın izle |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.04.2020

Esra Erol 10 Nisan Cuma canlı yayın izle |Video - 10.04.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Nisan 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Havva kocası Harun’a ve yanına kaçtığı Selvi’ye seslendi, kızı Sibel isyan etti! Kavganın nedeni babası Yeter’in babasından kalan miras mı? Yeter ve Uğur’un son kararı ne olacak? Tolga 5 aydır kayıp olan ablası Merve’ye ve hiç görmediği yeğenine canlı yayında kavuşacak! Hülya Karadeniz 20 Ocak günü 4 yaşındaki çocuğu Ecrin’i alarak ortadan kayboldu! Kayıp Hülya ve kızıyla ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Nisan 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Havva kocası Harun'a ve yanına kaçtığı Selvi'ye seslendi, kızı Sibel isyan etti! Kavganın nedeni babası Yeter'in babasından kalan miras mı? Yeter ve Uğur'un son kararı ne olacak? Tolga 5 aydır kayıp olan ablası Merve'ye ve hiç görmediği yeğenine canlı yayında kavuşacak! Hülya Karadeniz 20 Ocak günü 4 yaşındaki çocuğu Ecrin'i alarak ortadan kayboldu! Kayıp Hülya ve kızıyla ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 10 NİSAN CUMA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

10 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol'da 10 Nisan Cuma...
CANLI İZLE: Esra Erol'da 10 Nisan Cuma...
Esra Erol'da 8 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 8 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Nisan Salı tek parça izle |Video
Esra Erol 7 Nisan Salı tek parça izle |Video
Esra Erol'da 6 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 6 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 3 Nisan Cuma...
Esra Erol'da 3 Nisan Cuma...
Esra Erol'da 2 Nisan Perşembe...
Esra Erol'da 2 Nisan Perşembe...
Esra Erol'da 1 Nisan Çarşamba...
Esra Erol'da 1 Nisan Çarşamba...
Esra Erol 31 Mart Salı tek parça izle |Video
Esra Erol 31 Mart Salı tek parça izle |Video
Esra Erol'da 30 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 30 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 27 Mart Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 27 Mart Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 26 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 26 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi!
Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi!
Daha Fazla Video Göster