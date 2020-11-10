CANLI İZLE: Esra Erol 10 Kasım Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Amerika’ya evlatlık verilen ablası Esra’nın ölüm haberiyle yıkıldı, Esra Erol’dan son bir isteği vardı... Necati’nin ablası Esra ile ilgili son dakika gelişmesi! Şerife Nur’un son kararı herkesi çileden çıkaracak! Şerife Nur’dan akıllara durgunluk veren son hamle! 9 aylıkken annesi terk edip gitti, sokağa terk edildi, cami avlusunda yattı! O ağladı Türkiye ağladı... Bir mucize daha gerçek olacak mı? 18 yaşındaki Utku, bugüne kadar hiç görmediği annesi Fikriye’yi görecek mi? Boşanırken kocasından tazminat alabilmek için büyük kumpas kurdu! Sosyal medyadan Yusuf Bey ile konuştuğu iddia edilen ve fotoğrafı kullanılan Neslihan Hanım gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Kasım 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Amerika'ya evlatlık verilen ablası Esra'nın ölüm haberiyle yıkıldı, Esra Erol'dan son bir isteği vardı... Necati'nin ablası Esra ile ilgili son dakika gelişmesi! Şerife Nur'un son kararı herkesi çileden çıkaracak! Şerife Nur'dan akıllara durgunluk veren son hamle! 9 aylıkken annesi terk edip gitti, sokağa terk edildi, cami avlusunda yattı! O ağladı Türkiye ağladı... Bir mucize daha gerçek olacak mı? 18 yaşındaki Utku, bugüne kadar hiç görmediği annesi Fikriye'yi görecek mi? Boşanırken kocasından tazminat alabilmek için büyük kumpas kurdu! Sosyal medyadan Yusuf Bey ile konuştuğu iddia edilen ve fotoğrafı kullanılan Neslihan Hanım gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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