Osman Bey ve Moğol komutan Nayman Kayı Obası’nda karşı karşıya

Osman Bey, konuğun sofranın en iyisine oturduğunu, Komutan Nayman'ın konuk mu yoksa düşman mı olduğunu sorguladı.

Nayman; Osman Bey'e sorular sormak istediğini belirtti ve kendisi için kurulan sofrada Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in durumunu sordu. Nayman, "İnsan at sürer, acıkır, içer, doyar, savaşır… Sonra bir daha… Gök Tengri'nin en büyük armağanları ha Osman Bey? Amma işittim ki, Tengri çocuğundan bu armağanlarını çekmiş! Artık at binemez, kılıç tutamaz, aşını dahi yiyemezmiş." dedi.

Osman Bey, gözünü dikip "Yaranın yerini en iyi yarayı açan bilir!" diyerek öfkelendi.

Nayman, "Bu vaziyete düşen çok nökerim oldu! Zehirli oklarla vurulan! Benim bu küçük oyunla işim olmaz" diyerek Orhan Bey'i iyileştirmeyi teklif etti.





Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 116. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.