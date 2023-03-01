Osman Bey ve Moğol komutan Nayman Kayı Obası'nda karşı karşıya

atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 116. bölümünde Komutan Nayman’ın obaya geleceğinin haberini alan Osman Bey; obadaki gözcü sayısını arttırılmasını ve obanın etrafına hendekler kazınarak önlem alınmasını istedi. Önlemlerin alındığı sırada ise Moğol Komutan Nayman, nökerleriyle birlikte Kayı Obası’na geldi. İşte güne damga vuran o sahne ve diyloglar...