Kardeşlerim 13. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 13. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 13. bölüm izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."
Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.
KARDEŞLERİM 13. BÖLÜM İZLE