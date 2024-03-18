18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri En güçlü işlemci ile en güçlü ekran kartına sahip EXCALIBUR G911 14. nesil satışa çıktı!

En güçlü işlemci ile en güçlü ekran kartına sahip EXCALIBUR G911 14. nesil satışa çıktı!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.03.2024
ABONE OL
En güçlü işlemci ile en güçlü ekran kartına sahip EXCALIBUR G911 14. nesil satışa çıktı!

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, en yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanan Excalibur markasının bilgisayar serilerine, 14. Nesil işlemci ve RTX 4090 ekran kartı ile yenilenen Excalibur G911 modelini ekledi. Excalibur G911, Intel 14. Nesil i9 işlemcisi ve NVDIA GeForce RTX4090 ekran kartı sayesinde sunduğu oyun performansıyla, oyun ve performansta güce ihtiyacı olanların ilk tercihi olacak. Yenilenen ve üstelik kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911, profesyonellere ve oyun tutkunlarına ihtiyaçları olan performansı fazlasıyla sunacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA