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Excalibur 23.8” Curved monitör ile oyunlarda derinlik ve gerçekçiliği keşfedin

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Excalibur 23.8” Curved monitör ile oyunlarda derinlik ve gerçekçiliği keşfedin

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, güncel teknolojileri yaratıcı tasarımlarla buluşturduğu ürünlerini kullanıcılarının beğenisine sunmaya devam ediyor. Oyun tutkunları ve performans arayışında olan profesyonelleri mutlu etmeyi ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen Excalibur 23.8” Curved Monitör, yenilenen anakartı, 200Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve kavisli ekranıyla maksimum performans ve kaliteli bir görüntü deneyimi sunuyor.

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