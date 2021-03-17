WhatsApp iOS 9 güncellemesine sahip telefonlara artık destek vermeyecek
WhatsApp, iOS 9 güncellemesine sahip iPhone'larara artık destek vermeyeceğini açıkladı. WhatsApp'ın aldığı bu karara göre kullanıcılar yeni WhatsApp güncellemelerini alamayacaklar ve bir süre sonra uygulamayı kullanamaz hale gelecekler.
Son dakika haberine göre dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karar aldı.
Şirket eski nesil iPhone'lara yeni güncelleme getirmeyeceğini duyurdu. Yani bu cihazlardan destek çekilmiş oldu.
Şirket yeni yıldan itibaren iOS 9'un altında çalışan telefonlara destek vermeyi bırakmıştı.
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WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre iOS 9 için de desteğin sonlandırılması bekleniyor.
Apple iki yıl önce iPhone 5'in altındaki serilere iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı.