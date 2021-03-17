17 Mart 2021, Çarşamba
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WhatsApp iOS 9 güncellemesine sahip telefonlara artık destek vermeyecek

, iOS 9 güncellemesine sahip 'larara artık destek vermeyeceğini açıkladı. WhatsApp'ın aldığı bu karara göre kullanıcılar yeni WhatsApp güncellemelerini alamayacaklar ve bir süre sonra uygulamayı kullanamaz hale gelecekler.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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WhatsApp iOS 9 güncellemesine sahip telefonlara artık destek vermeyecek

Son dakika haberine göre dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karar aldı.



Şirket eski nesil 'lara yeni getirmeyeceğini duyurdu. Yani bu cihazlardan destek çekilmiş oldu.



Şirket yeni yıldan itibaren iOS 9'un altında çalışan telefonlara destek vermeyi bırakmıştı.



WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre iOS 9 için de desteğin sonlandırılması bekleniyor.



iki yıl önce iPhone 5'in altındaki serilere iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı.

Yani iPhone 4 ve 4S'e sahip kullanıcılar artık WhatsApp'tan güncelleme alamayacak.

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