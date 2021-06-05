İzmir'de ibadete kapanan tarihi camiler için harekete geçildi

İbadete kapanan camilerimizin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu için bizim bir yaptırım hakkımız yok. Tire Müftülüğü olarak bu duruma seyircide kalmayacağız. Derhal bu iki caminin ibadete açılabilmesi noktasında gerekli yazışmalarımızı yapacağız. Umuyorum ki Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz sesimizi duyacak ve bu ecdat yadigarı iki camimizi restore edecektir. İnşallah gerekli restorasyonun ardından buralarda ezan sesleri yeniden yükselecektir."

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