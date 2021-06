İzmir'de ibadete kapanan tarihi camiler için harekete geçildi

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Şeyh Camii ve Kara Hayrettin Paşa camilerinde incelemelerde bulunan Abdullah Kır'a Şube Müdürü Fatih Dinçer'de eşlik etti. Zamanla yıpranan ve can güvenliği nedeni ile bir süredir ibadete kapalı olan camileri yerinde inceleyen Müftü Kır, eksiklikleri tek tek not aldı. Mahalle muhtarları da camilerin bir an önce açılabilmesi için Müftü kır'a istekte bulundu.