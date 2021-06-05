İzmir'de ibadete kapanan tarihi camiler için harekete geçildi
İzmir'in Tire ilçesinde, zamana direnemeyen ve ibadete kapatılmak zorunda kalan tarihi camiler için harekete geçilirken, Şeyh Camii ve Kara Hayrettin Paşa camilerinde incelemelerde bulunan Tire Müftüsü Abdullah Kır, "Derhal bu iki caminin ibadete açılabilmesi noktasında gerekli yazışmalarımızı yapacağız. Umuyorum ki Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz sesimizi duyacak ve bu ecdat yadigarı iki camimizi restore edecektir" dedi.
Tire İlçe Müftüsü Abdullah Kır, rutin cami denetimlerinin ardından kentte zamana direnemeyen ve can güvenliği nedeniyle ibadete kapatılan camiler için harekete geçti.
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Şeyh Camii ve Kara Hayrettin Paşa camilerinde incelemelerde bulunan Abdullah Kır'a Şube Müdürü Fatih Dinçer'de eşlik etti. Zamanla yıpranan ve can güvenliği nedeni ile bir süredir ibadete kapalı olan camileri yerinde inceleyen Müftü Kır, eksiklikleri tek tek not aldı. Mahalle muhtarları da camilerin bir an önce açılabilmesi için Müftü kır'a istekte bulundu.
"UMUYORUM Kİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SESİMİZİ DUYACAK"
Tire Müftüsü Abdullah Kır, camilerin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine ait olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tire Beylikler döneminden bu yana bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ecdat yadigarı tarihi eserlerle dolu bir kent. İlçemizde özellikle 15 ve 16. yüzyıl eserleri tüm heybeti ile ayakta dururken bazı eserlerde zamanla yıpranmalar meydana gelmiş. Tire'de iki camimizde bu sebeple ibadete kapanmış.
İbadete kapanan camilerimizin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu için bizim bir yaptırım hakkımız yok. Tire Müftülüğü olarak bu duruma seyircide kalmayacağız. Derhal bu iki caminin ibadete açılabilmesi noktasında gerekli yazışmalarımızı yapacağız. Umuyorum ki Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz sesimizi duyacak ve bu ecdat yadigarı iki camimizi restore edecektir. İnşallah gerekli restorasyonun ardından buralarda ezan sesleri yeniden yükselecektir."
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