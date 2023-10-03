İngilizlerden Manchester United-Galatasaray maçıyla ilgili flaş skor tahmini: Wilfried Zaha...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz devi Manchester United'ın konuğu olacak Galatasaray'da nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı ekip Old Trafford'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptaki iddiasını göstermek isterken, İngilizler maça geniş yer ayırdı. İngiliz basını Galatasaray'dan övgüyle bahsederken, karşılaşma ile ilgili skor tahmininde de bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Manchester United ile Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Düşler Tiyatrosu'ndan puanla dönüp gruptan çıkma umutlarını sürdürmek istiyor. Ev sahibi United ise Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatına Galatasaray önünde son vermek istiyor.
İngiliz basını Manchester United-Galatasaray maçına geniş yer ayırdı. The Sun, dev karşılaşma öncesi skor tahmininde bulunurken Galatasaray'dan övgüyle bahsetti.
THE SUN'DAN SKOR TAHMİNİ! GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZUNU DUYURDULAR
İngiltere'den The Sun, Manchester United-Galatasaray maçının genel değerlendirmesini yaptığı bir haber yayınladı. Haberde Manchester United'ın Galatasaray'a göre daha kaliteli olduğunu fakat Avrupa'da ve ligde henüz mağlubiyet almayan Galatasaray'ın önemli silahlara sahip olduğu vurgulandı. The sun, Manchester United-Galatasaray maçı için skor tahmininde de bulundu.
The Sun'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY ÖZGÜVEN İLE GELECEK"
Kırmızı Şeytanlar, 1989'dan bu yana bir lig sezonuna en kötü başlangıcını yaptıktan sonra dikkatlerini Avrupa futboluna çevirdi. Cumartesi günü Crystal Palace'a evinde 1-0 mağlup olan United, bu sezon Premier Lig'de oynadığı yedi maçta dördüncü mağlubiyetini aldı. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşması iç sahadaki sıkıntılardan uzak yeni bir sayfa gibi görünse de, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyalar.
Salı gecesi Wilfried Zaha ile daha da aç bir Galatasaray'ı ağırlıyorlar. Türk ekibi bu sezon tüm turnuvalarda yenilgisiz ve Düşler Tiyatrosu'na özgüven dolu bir şekilde gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Kopenhag ile berabere kalmaları, şu anda grupta United'ın üzerinde oldukları anlamına geliyor ve bunu korumak için sahaya çıkacaklar.
Eski Kırmızı Şeytan Zaha hafta sonu Galatasaray için ilk golünü attı ve Man Utd'dan ayrılışından sekiz yıl sonra onlara zarar vermek amacıyla Düşler Tiyatrosu'na geri dönüyor.
"ZAHA NİHAYET ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMINA TRANSFER OLDU"
Fildişili oyuncu bu yaz nihayet bir Şampiyonlar Ligi kulübüne transfer olmasının ardındanİngiltere'ye geri dönüyor. United'ın inişli çıkışlı sezonunu yeniden rayına oturtmak için elinden geleni yapan Ten Hag için sonuç almanın önemi yadsınamaz. Bu maçtan alınacak 3 puan, krizden her zaman bir mağlubiyet uzakta görünenUnited için çok daha fazlasına dönüşebilir. United'ın patronu seyirciyi yanında tutmak isteyecektir zira sonuç takımının lehine olmazsa evde işler karışabilir.
"GALATASARAY YENİLGİSİZ YÜRÜYÜŞÜNÜ DEVAM ETTİRMEK İSTEYECEK"
Man United'ın bu sezon zor zamanlar geçirdiği bir sır değil ve şimdi de Crystal Palace'a karşı evlerinde aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın karşısına çıkıyorlar. Ama bu takımın ne yapacağı belli olmaz, bir hafta ortaya çıkıyorlar, ertesi hafta kayboluyorlar.
Galatasaray'a gelince, bu sezon henüz kaybetmediler ve bu rekoru devam ettirmek isteyecekler. Salı günkü karşılaşmaya üst üste üç galibiyetle çıkıyorlar ancak Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları son beraberlik endişe uyandırmıştı.
Manchester United bu akşam Lisandro Martinez, Amad Diallo, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka'dan yararlanamayacak. Sergio Reguilon'un oynaması için ise ufak bir ihtimal var.
Wilfried Zaha'nın eski kulübüne karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor ancak Galatasaray Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'ten yoksun olacak.
MAÇIN YILDIZI KİM OLACAK?
Marcus Rashford, Manchester United için Avrupa'da neredeyse her zaman öne çıkıyor ve taraftarlar Salı günü de aynı şeyi yapmasını bekliyor olacak. Sezona yavaş bir başlangıç yapmış olsa da Kırmızı Şeytanlar için ileriye dönük büyük bir tehdit oluşturmaya devam edecek.
Wilfried Zaha'nın Old Trafford'da kendini en çok kanıtlaması gereken isim olmasını bekliyoruz. Her ne kadar Galatasaray Mauro Icardi, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi oyuncularla sahanın her yerinde yıldız gücüne sahip olsa da...
THE SUN'DAN SKOR TAHMİNİ: MANCHESTER UNITED 2 - GALATASARAY 1
The Sun, Manchester United-Galatasaray maçı için skor tahmininde bulunarak ev sahibi takımın sahadan 2-1 galip ayrılacağını öne sürdü. Haberde "Manchester United sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı ancak görünen o ki ne zaman dibe vurmak üzere olsa bir sonuç alıyorlar. Galatasaray'dan daha güçlü bir kadroya sahipler ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını almaları bekleniyor. Erik ten Hag'ın öğrencileri Zaha'nın ellerinde utanç yaşamaktan kaçınmak için yeterli güce sahip." ifadelerine yer verildi.
THE GUARDIAN: ZAHA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURMAK İÇİN OLD TRAFFORD'DA
İngiltere'nin bir diğer önemli yayın kurulu The Guardian ise Wilfried Zaha'nın Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak için Old Trafford'da sahada olacağına vurgu yaptı. Haberde "Galatasaraylı kanat oyuncusu Manchester United'da geçirdiği mutsuz dönemden 'rahatsız olmadığı' ve Old Trafford'da göz kamaştırmaya hazır olduğu konusunda ısrar ediyor" denildi.
İşte The Guardian'ın "Zaha, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmak için Old Trafford'da" başlıklı haberi:
"ZAHA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ"
Birçok kişi Wilfried Zaha'nın Manchester United formasıyla geçirdiği unutulmaz iki buçuk yılın ardından Salı gecesi Old Trafford'a kendini kanıtlaması gereken biri olarak döndüğünü ifade ediyor. Ancak kanat oyuncusu 167 dakika sahada kaldığında neler yapabileceğini göstermekte zorlandı.
Zaha, United'a daha fazla acı çektirmeyi hedefleyen Galatasaray kadrosunun bir parçası. Kanat oyuncusu yaz aylarında Crystal Palace'la olan sözleşmesinin bitiminde sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Kıtanın dört bir yanından ve Suudi Arabistan'dan teklifler vardı ancak Zaha'nın aklında Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de yeni bir mücadele vardı.
Fildişi Sahilli oyuncu Old Trafford'a bu kadar çabuk döneceğini düşünmemiş olabilir ama bu ortamda fazlasıyla rahat edecektir. Daha önce de geri dönmüştü. 2020'de 3-1'lik Palace galibiyetinde iki gol atarak bir önceki sezon kısa süreliğine 'evim' dediği yerde kazandığı zaferin devamını getirmişti.
"ZAHA, UNITED'A UYUM SAĞLAYAMAMIŞTI"
Galatasaray'ın Manchester'a planlanandan daha geç varmasının ardından dün gece düzenlenen basın toplantısında konuşan Zaha, gençliğinde şehirde verdiği mücadeleler konusunda kesinlikle endişeli görünmedi.
Zaha, United'a uyum sağlayamamıştı. Sir Alex Ferguson, oğlu Darren'ın tavsiyesi üzerine onunla sözleşme imzaladı. Ancak Zaha United'daki takım arkadaşlarına katıldığında David Moyes, Ferguson'un yerine geçmişti ve genç kanat oyuncusu için takımda bir yer görmüyordu. Takım arkadaşları onun takıma iyi entegre olamadığını düşünüyordu çünkü kulüpte kimse ona ihtiyaç duyduğu desteği vermiyordu.
2013'te United'la beş buçuk yıllık bir anlaşma yaptığında, kısa süre sonra Şampiyonlar Ligi oyuncusu olması bekleniyordu. Ancak ne Moyes ne de Louis van Gaal Zaha'ya yeteneklerini sergileme fırsatı verdi.
"TRANSFERDE ADI ARSENAL, TOTTENHAM VE CHELSEA İLE ANILDI"
Güney Londra'dan Manchester'a transfer olduğunda 20 yaşındaydı ancak gelişimi durdu ve önce Cardiff'e ardından da Palace'a kiralandı. Zaha Şubat 2015'te Selhurst Park'a kalıcı olarak geri döndü ve ilk kulübünde sekiz başarılı yıl daha geçirdi.
Zaha ile Tottenham, Arsenal ve Chelsea'nin de adı geçiyordu ama sonunda İngiltere'deki dönemi başladığı yerde sona erdi. Galatasaray Zaha'ya kupa kazanma fırsatı verecek ve United formasıyla çıktığı ilk maçta kazandığı Community Shield madalyasına bir yenisini ekleme şansı olacak.
"GALATASARAY İÇİN AKILLICA BİR HAMLE GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Sakatlığı nedeniyle yeni bir ülkedeki hayata alışmaya çalışırken bir ay sahalardan uzak kaldı ama Cumartesi günü Ankaragücü'ne karşı alınan 2-1'lik galibiyette kulüp için ilk golünü attı ve sahaya uyum sağlamak için çok az zamana ihtiyacı oldu. Kopenhag'a karşı oynanan ilk maçta Zaha, takımı 2-0 gerideyken oyuna girdi ve Galatasaray'ın değerli bir puan kazanmasına yardımcı oldu. Kesinlikle bir etki yaratıyor ve Galatasaray'a transferi akıllıca bir hamle gibi görünüyor.
Kulüp, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına dönüşüne transfer piyasasında yoğun bir yaz geçirerek hazırlandı ve eleme aşamalarına ilerlemeye çalışırken bol miktarda Avrupa deneyimine sahip oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Zaha her zaman Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynamayı hayal etmiş olabilir ve Salı günü, planlanandan on yıl sonra bunu başaracak. Kolay bir yolculuk olmadı ama sonunda hedefine ulaştı.
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