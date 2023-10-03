İngilizlerden Manchester United-Galatasaray maçıyla ilgili flaş skor tahmini: Wilfried Zaha...

"GALATASARAY ÖZGÜVEN İLE GELECEK"

Kırmızı Şeytanlar, 1989'dan bu yana bir lig sezonuna en kötü başlangıcını yaptıktan sonra dikkatlerini Avrupa futboluna çevirdi. Cumartesi günü Crystal Palace'a evinde 1-0 mağlup olan United, bu sezon Premier Lig'de oynadığı yedi maçta dördüncü mağlubiyetini aldı. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşması iç sahadaki sıkıntılardan uzak yeni bir sayfa gibi görünse de, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyalar.

Salı gecesi Wilfried Zaha ile daha da aç bir Galatasaray'ı ağırlıyorlar. Türk ekibi bu sezon tüm turnuvalarda yenilgisiz ve Düşler Tiyatrosu'na özgüven dolu bir şekilde gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Kopenhag ile berabere kalmaları, şu anda grupta United'ın üzerinde oldukları anlamına geliyor ve bunu korumak için sahaya çıkacaklar.

Eski Kırmızı Şeytan Zaha hafta sonu Galatasaray için ilk golünü attı ve Man Utd'dan ayrılışından sekiz yıl sonra onlara zarar vermek amacıyla Düşler Tiyatrosu'na geri dönüyor.