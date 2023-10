İngilizlerden Manchester United-Galatasaray maçıyla ilgili flaş skor tahmini: Wilfried Zaha...

THE GUARDIAN: ZAHA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURMAK İÇİN OLD TRAFFORD'DA

İngiltere'nin bir diğer önemli yayın kurulu The Guardian ise Wilfried Zaha'nın Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak için Old Trafford'da sahada olacağına vurgu yaptı. Haberde "Galatasaraylı kanat oyuncusu Manchester United'da geçirdiği mutsuz dönemden 'rahatsız olmadığı' ve Old Trafford'da göz kamaştırmaya hazır olduğu konusunda ısrar ediyor" denildi.