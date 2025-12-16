Domenico Tedesco’dan zirveye mesaj: “Takım gitgide üstüne koyuyor”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (AA)

"BU LİG ÜST SEVİYE BİR LİG"

'Ligde ilk yarı itibarıyla hedeflediğiniz yerde misiniz?' sorusuna Tedesco, "Bu lig çok zorlu bir lig. Rakipler futbol oynamaya çalışıyorlar. Bugünkü rakip de harika futbol oynuyorlar. Maç 3-0 iken yedek kulübeme döndüm ve 'asla pes etmiyorlar' dedim. Bu lig üst seviye bir lig. Çok büyük saygı duyuyorum" diye konuştu.

JHON DURAN'IN TEPKİSİ

Oyundan çıkarken tepki gösteren Jhon Duran ile ilgili soruya İtalyan teknik adam, "Bu işin bir parçası. Bugün yaşanan durum herhangi bir özel durum değil. Zaten çözüldü. Güney Amerikalı oyuncular duygusal oluyorlar. Ben de bir İtalyanım. Bu tarz durumlar olabiliyor, ben de teknik direktör olarak karar vermek zorundayım" yanıtını verdi.